Treviso, 14enne viene attirata in un parco dopo scuola: l'amica la segue e la salva da uno stupro

Era alla fermata dell'autobus quando ha visto la sua compagna di classe dirigersi verso un parchetto con due ragazzi che conosceva soltanto di vista. Mentre stava arrivando la corriera, ha deciso di raggiungerla per scrupolo. E così si è trovata di fronte una scena drammatica: come riportato nella denuncia, l'amica - una 14enne - era riversa a terra e stava subendo un tentativo di stupro da parte di un 20enne originario del Senegal e di un suo complice minorenne, rimasto senza identità. La ragazzina è quindi intervenuta, salvando la compagna di classe. Il 20enne ora dovrà presentarsi davanti al gup del Tribunale di Treviso: è chiamato a rispondere di tentata violenza sessuale di gruppo.