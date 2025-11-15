Londra, drogava le vittime e poi le violentava: condannato all'ergastolo stupratore seriale

© ansa
Un cittadino cinese di 33 anni è stato condannato all'ergastolo da un tribunale britannico per lo stupro di sei donne a Londra, alcune delle quali sotto l'effetto di droghe, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Chao Xu, che è stato definito da Scotland Yard come "uno dei più prolifici autori di reati sessuali" in Gran Bretagna, si è dichiarato colpevole di 24 capi d'accusa, tra cui stupro, violenza sessuale, voyeurismo e somministrazione di droghe. Per poter richiedere la libertà condizionata dovranno trascorrere almeno 14 anni, come stabilito dalla Woolwich Crown Court.
Il 33enne adescava le sue vittime, soprattutto studentesse del Greenwich College e del King's College di Londra, sfruttando l'attività di organizzatore di eventi aziendali rivolti ai neolaureati, per poi attirarle nel suo appartamento nel sud della capitale britannica e drogarle con un cocktail prima di abusare di loro e filmarle.
La polizia ritiene che il numero totale delle sue vittime sia nell'ordine delle centinaia e ha lanciato un appello alle donne che hanno subito abusi da parte di Xu a denunciarli.