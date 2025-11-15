Londra, drogava le vittime e poi le violentava: condannato all'ergastolo stupratore seriale

Un cittadino cinese di 33 anni è stato condannato all'ergastolo da un tribunale britannico per lo stupro di sei donne a Londra, alcune delle quali sotto l'effetto di droghe, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Chao Xu, che è stato definito da Scotland Yard come "uno dei più prolifici autori di reati sessuali" in Gran Bretagna, si è dichiarato colpevole di 24 capi d'accusa, tra cui stupro, violenza sessuale, voyeurismo e somministrazione di droghe. Per poter richiedere la libertà condizionata dovranno trascorrere almeno 14 anni, come stabilito dalla Woolwich Crown Court.