Istat: "Una donna su tre vittima di violenza sessuale o fisica"

Una donna su tre subisce violenza in Italia. E' quanto emerge dal report Istat "La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia - Primi risultati 2025", secondo cui "sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (a partire dai 16 anni di età)". "Il 18,8% ha subito violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali; tra queste ultime, a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7% delle donne. Il 26,5% delle donne ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti", spiega inoltre il rapporto, nel quale si evidenzia che a commettere gli stupri sono "soprattutto i partner".