Ex vigilessa uccisa nel Bolognese, ergastolo per il comandante Giampiero Gualandi

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Il 16 maggio 2024, Sofia Stefani fu uccisa da un colpo esploso con la pistola di ordinanza di Gualandi, nell'ufficio della Polizia locale. La Corte ha stabilito anche un risarcimento di 600mila euro a testa per i genitori di Sofia Stefani, Angela Querzè e Bruno Stefani, 500mila euro per il fidanzato, Stefano Guidotti, e di 30mila euro per il Comune di Anzola.