Ex vigilessa uccisa nel Bolognese, pm: "Tra Giampiero Gualandi e Sofia Stefani c'era un contratto di sottomissione sessuale"

Nei giorni che condussero all'omicidio, Gualandi "si trovava prigioniero di un castello di menzogne da lui stesso costruito". Lo ha detto la procuratrice aggiunta di Bologna Lucia Russo, intervenendo nell'aula della Corte d'Assise per sostenere le richieste di prove nel processo sull'omicidio dell'ex vigilessa. L'imputato, per la prima volta presente in aula, ha sempre sostenuto l'ipotesi dell'incidente, uno sparo esploso per errore durante una colluttazione. "Ma come si vedrà dalle consulenze tecniche - ha detto sul punto la pm Russo - sull'arma non sono state trovate tracce né biologiche né dattiloscopiche di lei, ma solo dell'imputato". Nel ricostruire "la tormentata relazione" tra i due, la pm ha ricostruito come questa fosse fortemente squilibrata per l'età e per la vulnerabilità della Stefani, "fino al tragico epilogo". Un rapporto che si interruppe per pochi giorni a fine aprile 2024, a seguito della casuale scoperta della moglie di Gualandi, ma l'uomo, ha detto la pm, invece che ammettere i fatti e assumersi le proprie responsabilità si inventò che era conclusa da tempo e che era la giovane donna che continuava a perseguitarlo. Secondo la Procura la relazione riprese a pochi giorni di distanza, "nella piena inconsapevolezza della moglie". "Nella fase che precede l'omicidio, Gualandi assume comportamenti di assoluta doppiezza, mandando alla Stefani messaggi confermativi del rapporto affettivo e sessuale mentre alla moglie, negli stessi minuti, scriveva di essere tormentato da Stefani". In questo senso sarebbe quindi stato prigioniero del "castello di menzogne".