Anzola dell'Emilia (Bologna), vigile uccide ex collega con un colpo di pistola

Omicidio ad Anzola dell'Emilia (Bologna).

Una donna di 33 anni, Sofia Stefani, ex vigilessa, è stata uccisa da un collega di 60 anni, Giampiero Gualandi, nella sede della polizia locale alla Casa gialla in via Goldoni con un colpo sparato con una pistola di ordinanza. L'uomo avrebbe detto che il proiettile è partito accidentalmente. E’ al vaglio degli investigatori la sua posizione: da capire se lei fosse o meno ancora dipendente del Comando della polizia locale. Non si esclude il movente passionale.