Anzola dell'Emilia (Bologna), ex vigilessa uccisa: fermato il collega per omicidio volontario

Si indaga sul rapporto tra i due

In una prima versione non a verbale, Gualandi - ex comandante e attualmente in servizio nel corpo - avrebbe parlato di un colpo partito accidentalmente durante le operazioni di pulizia dell'arma di ordinanza. Una versione che non ha convinto gli inquirenti. Si indaga per capire di che natura fosse il loro rapporto tra la 33enne ex vigilessa e il 63enne e perché la donna, che risultava essere stata congedata dai vigili, si trovasse a incontrare Gualandi negli uffici del comando.