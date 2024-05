Ex vigilessa uccisa ad Anzola dell'Emilia (Bologna), il ritratto della 33enne: la passione per la divisa e il volontariato

Ciò che emerge dalle testimoninze sulla 33enne è il profilo di una giovane donna con una profonda passione per il sociale. Sin da giovanissima si era dedicata all'attivismo politico con grande entusiasmo, entrando nelle file del Partito democratico. Non molto poco tempo fa, come scrive il Corriere della sera, era stata a Roma per incontrare i suoi compagni di partito, divenuti nel tempo amici uniti dagli stessi valori e ideali.

Lo sport e il volontariato

Non solo lavoro e politica, Sofia Stefani era un'amante dello sport e in particolare del pattinaggio artistico a rotelle. E poi il volontariato, con le Cucine popolari di Bologna, l'organizzazione fondata da Roberto Morgantini che dà da mangiare a centinaia di persone ogni giorno. Con lui, lei e la sua famiglia avevano partecipato a un progetto artistico, dipingendo i muri del ponte di via Stalingrado a Bologna. "Grazie Roberto per aver dato a me e alla mia famiglia la possibilità di esserci", aveva scritto all'indomani di quella esperienza.