Aida Yespica a "Le Iene": "Da bambina sono stata abusata da mio zio"

Yespica spiega di non voler ricordare più: "Se lo avessi detto a mio padre, cosa avrebbe fatto? Sicuramente l'avrebbe ammazzato. Non lo ha mai saputo perché mio padre purtroppo è andato via". Un episodio che ha segnato Yespica: "Mi ha cambiato tutto, soprattutto nell'intimità. Mi rifugiavo nell'alcol. Solo con il padre di mio figlio mi sono lasciata andare veramente senza l'alcol". Un qualcosa che si ripercuote anche nel suo rapporto con gli uomini: "Ci sto ancora lì lavorando - ha aggiunto -. Perché è una ferita che ancora è aperta e mi dispiace perché purtroppo per uno pagano tutti". Yespica poi si è lasciata andare alle lacrime: "Ce la sto mettendo tutta. Voglio creare una famiglia perché vorrei una bambina". E alla domanda: "Cosa diresti alla te stessa bambina?", risponde: "Mi stringerei. E direi: stai tranquilla, ti proteggerò, non è colpa tua".