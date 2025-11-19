Aida Yespica a "Le Iene": "Da bambina sono stata abusata da mio zio"

La showgirl rivela al programma di Italia 1: "Una ferita ancora aperta"
"Da bambina sono stata abusata da mio zio". A confessarlo è Aida Yespica, in un'intervista a "Le Iene". La showgirl ha parlato di alcuni aspetti molto bui della sua infanzia. Ad aprire la sua intervista è stata la domanda sulla bellezza: "Alle volte è stata un vantaggio - ha raccontato la modella venezuelana -, ma molti se ne sono approfittati".
Yespica ha parlato di un episodio di violenza sessuale vissuto nella sua infanzia: "Ho rimosso quel brutto momento - ha detto -, sono stata abusata da piccola. Avevo sette anni e ho rimosso quel momento". Un trauma riemerso soltanto 2017: "Un'amica mi aveva raccontato che ha avuto l'abuso da suo padre in quel momento - ha spiegato -, mi sono fermata, mi sono messa a piangere".
Yespica spiega di non voler ricordare più: "Se lo avessi detto a mio padre, cosa avrebbe fatto? Sicuramente l'avrebbe ammazzato. Non lo ha mai saputo perché mio padre purtroppo è andato via". Un episodio che ha segnato Yespica: "Mi ha cambiato tutto, soprattutto nell'intimità. Mi rifugiavo nell'alcol. Solo con il padre di mio figlio mi sono lasciata andare veramente senza l'alcol". Un qualcosa che si ripercuote anche nel suo rapporto con gli uomini: "Ci sto ancora lì lavorando - ha aggiunto -. Perché è una ferita che ancora è aperta e mi dispiace perché purtroppo per uno pagano tutti". Yespica poi si è lasciata andare alle lacrime: "Ce la sto mettendo tutta. Voglio creare una famiglia perché vorrei una bambina". E alla domanda: "Cosa diresti alla te stessa bambina?", risponde: "Mi stringerei. E direi: stai tranquilla, ti proteggerò, non è colpa tua".