Aida Yespica a Miami, finalmente felice e più sexy che mai

In spiaggia si gode un po' di sole e relax sfoggiando le curve in bikini, mentre i paparazzi la immortalano in tutto il suo splendore durante il bagno nell'Oceano. La modella è in Florida per trascorrere qualche giorno insieme al figlio Aron : il loro è stato il primo Natale insieme dopo tre anni .

Aida Yespica, 40 anni compiuti a luglio, è bellissima e sensuale mentre si gode la sua giornata di relax in spiaggia. Sotto al sole di Miami sfoggia curve strepitose e i paparazzi non la perdono di vista. Lei scherza con un'amica e si lascia immortalare. Dopo anni complicati e segnati dal dolore di non poter abbracciare suo figlio Aron, ora è finalmente felice e si vede.



Lontana dal figlio - Aida Yespica è volata a Miami a metà dicembre per poter trascorrere le vacanze con il figlio Aron. Il ragazzo vive in Florida con il padre Matteo Ferrari e la modella non ha potuto vederlo per oltre due anni a causa di problemi burocratici legati al visto. In estate finalmente si sono potuti riabbracciare e poi, dopo altri mesi di lontananza, durante le vacanze di Natale Aida è tornata in America per poter stare con lui.

Vacanze in famiglia - Aida Yespica sta trascorrendo vacanze incredibili all'insegna della spensieratezza. Tra le giornate in spiaggia con le amiche e i momenti di allegria con il figlio, non poteva chiedere di più a questo inizio d'anno. Sui social ha postato un fotoriassunto del suo soggiorno americano in versione mamma e ha scritto: "Il mio respiro, il mio amore, la mia vita... Non potevo chiedere regalo più bello per la chiusura del 2022 appena finito. Sono stata assente, ma per una giusta ragione e spero che possiate anche voi avere assenze così belle, carica per questo inizio... Non c'è sensazione più bella della rinascita, grazie di cuore per tutte le good vibes che mi avete trasmesso".