15 luglio 2022 10:33

Aida Yespica, i 40 anni della showgirl: dalla tv al primo singolo

Nata il 15 luglio 1982 a Caracas, Aida Yespica compie 40 anni. La showgirl ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2002, quando partecipò a Miss Venezuela. Appena un anno dopo si trasferì a Milano, dove iniziò la sua carriera da modella, ottenendo molto successo in pochissimo tempo. Passò dalle copertine dei giornali ai calendari, dalle pubblicità ai videoclip musicali fino ad arrivare alla partecipazione all'"Isola dei Famosi" nel 2004. Da lì in poi le sue apparizioni televisive aumentarono a dismisura, rendendola una delle soubrette più richieste. Negli stessi anni la Yespica prese parte anche ad alcuni film: tra questi il cinepanettone del 2007 "Natale in crociera" dove recitò insieme a Christian De Sica, Michelle Hunziker e Fabio De Luigi. Appena pochi giorni fa la 40enne ha debuttato nel mondo della musica con il singolo "Bugatti".