Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo due anni, emozioni social

Il ragazzo, 13 anni, vive a Miami con il padre (l'ex calciatore Matteo Ferrari ) e la modella, per problemi legati al visto, non aveva potuto raggiungerlo in tutto questo tempo. Risolte le questioni burocratiche si sono finalmente incontrati e il loro abbraccio ha regalato forti emozioni sui social.

"Il vero problema è la burocrazia. Mi hanno cancellato il visto quattro volte perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare" aveva raccontato Aida nei mesi scorsi. A Natale aveva sperato di rivedere suo figlio ma poi si era concluso tutto con un nulla di fatto. Alla fine il suo desiderio si è avverato e la showgirl ha postato sui social un video dell'abbraccio con Aron. "Ti amo", "Quanto sei cresciuto", "Mi sei mancato un mondo", scrive a corredo delle immagini social in cui stringe a sé il ragazzo.

Aron vive a Miami con il padre, una scelta dolorosa per la Yespica ma inevitabile. Vittima di una truffa qualche anno fa, si era ritrovata senza un soldo e così decise, insieme al suo ex, che sarebbe stato meglio per il loro figlio vivere con il papà negli Usa dove avrebbe potuto avere una maggiore stabilità e la possibilità di frequentare scuole internazionali. La scelta più saggia per garantire un futuro al ragazzo ma che ha avuto come effetto collaterale quello di non poterlo vedere per oltre due anni. "Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio", aveva confessato la modella. Ora è arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spelle e rimediare.