Aida Yespica a Milano, che shopping al bacio!

La modella viene immortalata tra le vetrine, carica di sacchetti provenienti da boutique prestigiose del quadrilatero della moda. Quando scorge i fotografi si diverte a mandare baci verso l'obiettivo, prima di salire in taxi per farsi riportare a casa.

Aida ha scelto un look total black semplice e comodo per il suo giro di shopping milanese. Pellicciotto smanicato, felpa, leggins, stivali imbottiti e una borsa che vale un patrimonio compongono la sua mise da passeggio. Anche con un make up leggerissimo, quasi assente, è bellissima. Ha fatto spese pazze in un negozio di calzature, come dimostrano i sacchetti che tiene in mano.

Sui social la Yespica offre sempre un'immagine di sé sexy e glamour, ma il suo sorriso sensuale nasconde un dolore profondo. Da due anni non vede suo figlio Aaron (13 anni), che vive a Miami con il padre, il calciatore Matteo Ferrari. A causa di problemi legati al visto le è negato l'accesso negli Usa almeno fino a marzo. "Sono 17.256 ore che vivo senza ossigeno" aveva scritto alla vigilia di Natale. Ormai manca poco al loro incontro, e Aida tornerà finalmente a respirare.

