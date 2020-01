Aida Yespica in bikini sulle Dolomiti, temperatura bollente in quota

Momento di relax per Aida Yespica. Dopo aver riabbracciato per le feste natalizie il figlio Aron che vive negli Usa con il padre Matteo Ferrari, la showgirl si rilassa in montagna con il compagno Geppy Lama. Sui social pubblica immagini bollenti mentre si scatena in piscina con un bikini che fatica a contenere le sue curve prorompenti. La temperatura in quota si alza...