Aida Yespica piange in tv: "Non posso vedere mio figlio"

Aida Yespica è un fiume in piena, e quando parla del figlio Aaron non riesce a trattenere le lacrime. Il loro rapporto è complicato, lui vive in America e lei in Italia, e non riescono a incontrarsi per problemi legati ai documenti. Lo ha raccontato la showgirl venezuelana ospite del programma "Rivelo", condotto da Lorella Boccia . Nella stessa intervista ha anche affrontato argomenti scottanti del suo passato, come la relazione segreta che ha avuto con una donna.

"Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America... Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio”, ha raccontato la 37enne. Ha poi spiegato che il motivo è "un problema con i documenti; il mio passaporto è scaduto. Attualmente è difficile avere un passaporto per via dei problemi che il Venezuela sta vivendo. Oggi non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere". Per lei si tratta di una situazione molto dolorosa, ma della quale si assume ogni responsabilità: "Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio nel corso degli anni, mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone... ho subito delle truffe... Ho dovuto lasciarlo a suo padre (l’ex calciatore Matteo Ferrari, ndr) perché era l’unica persona di cui mi fidavo".

Ma non è solo il rapporto con Aaron ad essere al centro dell'intervista. Aida ha parlato anche dei suoi amori. Prima di tutto, quello per una donna: "In quel momento ero molto piccola, non posso dire chi è perché è un personaggio molto famoso. La conosciamo tutti... Per lei sono stata molto male, è finita dopo circa un anno, non ce la facevo più a stare male e non potevamo tirare fuori questa storia", ha svelato. E a proposito del presunto flirt con Jeremias Rodriguez all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip" ha voluto mettere fine alle voci una volta per tutte: "Confermo che non c’è stata nessuna storia. Non c’è stato nemmeno un bacio, solo delle coccole…"

