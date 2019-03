Aida Yespica, vacanze bollenti alle Bahamas

Per Aida Yespica l'estate è già iniziata. La bella showgirl è volata alla Bahamas, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in un resort extra lusso insieme al figlio Aron . La venezuelana non dimentica i suoi follower, e via social regala scatti bollenti in bikini.

Sono state settimane intense per Aida, che prima è finita in ospedale per essersi recisa accidentalmente un tendine della mano, e poi è stata aggredita in strada insieme alla sua amica Patrizia Bonetti. Dopo tante emozioni ha voluto staccare un po' la spina, e ha scelto le acque cristalline e le spiagge assolate delle Bahamas e, per accompagnatore, il figlio Aron. Dalle vacanze nel resort esclusivo, manda cartoline imperdibili ai suoi fan: il panorama delle isole caraibiche è stupendo, ma il suo corpo tonico e scolpito, messo in risalto dai microbikini, lo è ancora di più.