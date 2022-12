Aida Yespica riabbraccia il figlio a Miami, primo Natale insieme dopo 3 anni

Per la prima volta dopo 3 anni passerà le Feste insieme ad Aron , il figlio 14enne avuto insieme a Matteo Ferrari . Il ragazzo vive a Miami con il padre e non vedeva la madre dall'estate. Si erano potuti riabbracciare a luglio per la prima volta dopo molti mesi a causa della grande distanza e di disguidi burocratici: ora che è tutto risolto, la showgirl approfitta di ogni occasione per trascorrere del tempo con lui.

Leggi Anche Aida Yespica, ritorno di fiamma con Geppi Lama

Aida Yespica è una mamma orgogliosa e a Miami fa il pieno di coccole e attenzioni con Aron. Sui social posta alcune scene di quotidianità, dalla cena a base di sushi al film accoccolati sul divano. Lo accompagna alla partita di calcio ed esulta sui social quando il ragazzo segna un gol: il talento l'ha ereditato da papà Matteo Ferrari, ex calciatore che ha militato nell'Inter e nella Roma. La showgirl non dimentica i follower e su Instagram posta anche scatti sexy, da quelli in bikini durante la gita in barca a quelli in lingerie rossa in perfetto mood natalizio.



A lungo lontani - Ora che è libera di vedere Aron quando vuole, Aida Yespica (che ha da poco compiuto 40 anni) ha ritrovato la serenità. I due anni e mezzo in cui non ha potuto frequentare il figlio sono stati duri, come lei stessa ha raccontato. I motivi erano burocratici: "Il vero problema è la burocrazia. Mi hanno cancellato il visto quattro volte perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare". L'hanno scorso aveva sperato di poter trascorrere le Feste con il figlio, ma il viaggio era stato annullato all'ultimo: "Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno".

Leggi Anche Aida Yespica riabbraccia il figlio Aron dopo due anni, emozioni social



L'incontro a luglio dopo due anni e mezzo - Aida Yespica ha dovuto aspettare il luglio 2022 per poter vedere Aron. L'emozionante abbraccio è stato condiviso sui social dalla showgirl, che non ha mai mancato di raccontare ai follower i giorni trascorsi con il figlio. Poi è tornata in Italia per questioni di lavoro (e forse anche di cuore, si è vociferato di un ritorno di fiamma con Geppi Lama) ma appena ha potuto è tornata a Miami. Ora anche con il suo ex Matteo Ferrari le cose vanno meglio e dopo anni turbolenti hanno ricostruito un rapporto sereno e amichevole. In passato lui aveva chiesto l'affidamento esclusivo del bambino, ma il tribunale ha dato ragione alla showgirl.



Perché Aaron vive in Florida con il padre - La decisione di far sì che Aron potesse vivere a Miami con il padre anziché a Milano con la madre è stata presa di comune accordo dai due. Vittima di una truffa qualche anno fa, la modella si era ritrovata senza un soldo e così, per assicurare un futuro migliore al ragazzo, aveva preferito separarsi da lui. Una scelta saggia e dettata dal cuore, ma che ha avuto come effetto imprevisto l'impossibilità di vederlo per un lungo periodo. "Ho fatto molti errori nei suoi confronti", ha ammesso. Ma ha anche detto: "Mi considero un’ottima madre". Quello che è certo è che ora che ha ritrovato suo figlio, non se ne separerà mai più.