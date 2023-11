Aida Yespica a Miami per i 15 anni del figlio Aron Ferrari

A causa della pandemia e di problemi legati al passaporto, per 3 anni la venezuelana è stata lontana dal suo unico figlio e ora appena può prende l’aereo da Milano per raggiungerlo.

Aida Yespica vola a Miami per festeggiare il figlio Aron Ferrari, avuto dal suo ex Matteo Ferrari, ex calciatore 43enne. La showgirl fa la mamma pendolare perché il ragazzo che ha spento 15 candeline vive in America con il padre.

“Augurissimi Aron Ferrari – ha scritto Aida Yespica postando le immagini con il figlio - Auguri al mio amore più grande... 15 anni di vita, 15 anni d’amore e 15 anni di felicità, auguri a te che sei la mia luce, i miei occhi e la mia essenza. Non potrò mai esser abbastanza grata per la gioia che mi ha potuto donare la vita; mi ha donato il senso della vita, mi ha donato te. Grazie per avermi fatto scoprire il significato della parola amore, amare e sentirsi amata. Sei il mio orgoglio e io sarò sempre la tua roccia, una certezza che ti farà sentire sempre amato. Te amo, la tua mami”. Aida Yespica e Aron Ferrari si sono concessi una cena deliziosa nel rinomato Cipriani Downtown Miami, situato nel quartiere di Brickell. Il ristorante offre una vista mozzafiato sulla baia di Biscayne. Dopo aver mangiato, i due si sono coccolati con un dolce squisito, godendosi ogni momento del loro intimo festeggiamento.

Chi è Aida Yespica Aida Yespica, 41 anni (guarda le foto dei suoi primi 40anni), è una modella originaria del Venezuela. Ha iniziato la sua carriera partecipando al concorso di Miss Venezuela per lo Stato di Amazonas. Nel 2003 si è trasferita a Milano per lavorare come modella. Nello stesso anno ha recitato nel videoclip Latin Lover di Cesare Cremonini. Ha debuttato come showgirl e presentatrice nello show comico Bulldozer di Rai 2 nel 2003-2004 e ha partecipato alla seconda edizione de “L'isola dei famosi”, dove ha avuto una lite con Antonella Elia e una storia con Francesco Facchinetti. Ha preso parte a molti programmi tv, tra cui “Torte in faccia”, “Lucignolo” e la nona edizione de “L'isola dei famosi” nel 2012. Nel 2017 è tornata in tv come concorrente del “Grande Fratello VIP”. Sul piano sentimentale, è stata legata al calciatore Matteo Ferrari dal 2007 al 2009, con cui ha avuto il figlio Aron nel 2008. Dopo la nascita del bambino, ha sofferto di depressione post-partum, che l'ha portata a interrompere la sua carriera. Nel 2012 si è sposata a Las Vegas (le foto delle nozze) con l'avvocato venezuelano Leonardo Gonzales, ma il matrimonio è durato solo pochi mesi.