"Senza consenso è violenza sessuale": la Camera approva la proposta di legge

Il testo precisa quali azioni configurano il reato e conferma anche le ipotesi già previste dalla normativa vigente
© IPA
La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità, con 227 voti favorevoli, la proposta di legge che definisce la violenza sessuale come qualsiasi atto compiuto in assenza di un "consenso libero e attuale". Il provvedimento, che ora prosegue il suo percorso parlamentare in Senato, introduce una revisione complessiva dell'articolo 609-bis del codice penale. La nuova formulazione esplicita che la valutazione del reato ruota attorno alla volontà della persona coinvolta, che deve essere espressa senza costrizioni e riferita al momento in cui l'atto viene compiuto.
La riforma interviene descrivendo in modo più articolato le condotte che costituiscono violenza sessuale in assenza del consenso richiesto. Il primo comma, nella nuova formulazione, individua tre tipologie di comportamenti che configurano automaticamente il reato quando manca un consenso libero e attuale: il compiere atti sessuali su un'altra persona; l'indurre la stessa persona a compiere atti sessuali; oppure il farle subire atti sessuali. Questi tre elementi vengono elencati come condizioni strutturate e autonome che, se prive della volontà effettiva della persona, definiscono la condotta penalmente rilevante secondo il testo approvato.
Il secondo comma riprende invece, con alcune modificazioni marginali, le situazioni già previste dall'attuale disciplina. Viene confermato che integra il delitto di violenza sessuale chiunque costringa una persona a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Rimane inoltre prevista la rilevanza penale nei casi in cui si approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, oppure della sua particolare vulnerabilità. La versione aggiornata conserva quindi l'impianto delle fattispecie già individuate dalla normativa vigente, inserendole nella struttura complessiva della nuova definizione basata sul consenso.
La stesura del testo approvato dall'Aula è frutto dell'emendamento predisposto in commissione Giustizia dalle relatrici Carolina Varchi, per Fratelli d'Italia, e Michela Di Biase, per il Partito Democratico. Il confronto che ha portato all'accordo finale ha coinvolto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. L'intesa raggiunta ha permesso di portare in Assemblea una proposta condivisa, che ha ottenuto un voto unanime e senza contrasti politici. La riformulazione dell'articolo 609-bis è quindi il risultato del lavoro svolto nella fase istruttoria e sintetizzato nell'emendamento presentato.
Il provvedimento recepisce gli orientamenti della Convenzione di Istanbul, che individua nella libertà e nell'attualità del consenso gli elementi fondanti per determinare la volontarietà dell'atto. Il testo approvato aderisce a questa impostazione, definendo che il consenso deve essere espresso senza condizionamenti e deve riferirsi al momento in cui si verifica la condotta. La riformulazione chiarisce dunque i criteri con cui valutare la volontà effettiva della persona, riportando esplicitamente nel testo le componenti considerate fondamentali dalla Convenzione.
La scelta di riscrivere integralmente l'articolo 609-bis risponde all'esigenza di rendere più definita la struttura del reato e più trasparente l'individuazione degli elementi che lo compongono. La nuova formulazione stabilisce in modo chiaro le condotte che configurano violenza sessuale e conferma le fattispecie basate sulla coercizione o sull'abuso delle condizioni della vittima. Dopo il via libera della Camera, il provvedimento passa ora all'esame del Senato, dove proseguirà l'iter legislativo. La proposta approvata riprende integralmente quanto previsto nel testo votato e inserisce gli elementi indicati nella Convenzione di Istanbul come principi di riferimento.
Il voto compatto espresso dai gruppi parlamentari evidenzia la convergenza sulla revisione normativa proposta. La riforma recepisce l'esito del lavoro svolto in commissione Giustizia e definisce una struttura che si fonda sulla centralità della volontà della persona e sulla distinzione delle condotte che integrano il reato in mancanza del consenso. L'esame al Senato rappresenterà la fase successiva del percorso, che dovrà completarsi con l'approvazione definitiva del provvedimento.