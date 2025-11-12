Accordo Pd-FdI: "Senza libero consenso è violenza sessuale"

Un emendamento concordato da Pd e Fratelli d'Italia, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, introduce il principio di "consenso libero e attuale" nel reato di violenza sessuale. Si tratta di una modifica normativa dell'articolo 609-bis del codice penale, nell'ambito del disegno di legge che interviene sulla disciplina degli abusi sessuali e della libera manifestazione del consenso. Il provvedimento è stato presentato congiuntamente dalle relatrici Michela Di Biase (Partito Democratico) e Carolina Varchi (Fratelli d'Italia), al termine di una trattativa che ha visto il coinvolgimento diretto delle leader dei due partiti, Elly Schlein e Giorgia Meloni.