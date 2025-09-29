Chemsex, l'ultima moda dei "chill party": "Tre giorni chiusi in casa tra droga e sesso"

"Ho fatto chill che duravano due o tre giorni con gente che veniva avanti e indietro da casa", spiega l'organizzatore di una di queste "maratone" domestiche dove per provare a raggiungere il piacere c'è chi fa uso abituale di sostanze potenzialmente letali come l'Mdpv. "È un mix forte, economicamente abbordabile che crea una forte dipendenza", aggiunge l'uomo. C'è poi la droga dello stupro con i consumatori che durante i festini puntano apposite sveglie, dette "richiami G", che indicano l'orario dove assumere una quantità senza andare in overdose.