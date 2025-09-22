Ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni, il menage a trois della donna fermata: "Pensavo di avere pietà, ma nulla"

Il trio avrebbe commesso anche un grave errore. Dalla casa aveva sottratto denaro, tre carte di credito, un tablet e il cellulare dell'italo-turco, ed è per questo che oltre all'omicidio aggravato è contestata anche la rapina. I dispositivi elettronici erano stati fatti sparire temendo, forse, che al loro interno vi fosse un filmato che riprendeva la donna in atteggiamenti intimi e la vittima potesse diffonderlo. Mentre con le carte di credito della vittima i tre hanno cercato di fare degli acquisti in esercizi commerciali vicini a casa loro e hanno giocato anche in una sala slot.