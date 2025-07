Sesto San Giovanni (Milano), ventenne muore in un rogo: sospetto omicidio e incendio doloso

Un giovane di circa 20 anni è stato trovato morto in un appartamento divorato dalle fiamme nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, in via Fogagnolo 130 a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. L'allarme è scattato intorno alle 3:40, quando un incendio ha avvolto il piano terra di una palazzina di quattro piani. I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno domato le fiamme ed evacuato l'intero edificio. I residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni solo nelle ore successive, dopo la bonifica. All'interno dell'appartamento in cui è divampato il rogo, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita del ragazzo, semicarbonizzato. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della tragedia.