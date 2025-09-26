Davide Lacerenza torna libero: il giudice revoca i domiciliari per il titolare della Gintoneria

Davide Lacerenza è tornato in libertà. Il titolare della nota "Gintoneria" di Milano ha lasciato gli arresti domiciliari dopo oltre sei mesi di detenzione, a seguito della decisione del giudice del tribunale meneghino che ha revocato la misura cautelare nel tardo pomeriggio del 25 settembre. A rendere pubblica la notizia è stato Giuseppe Cruciani, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato la fine della misura restrittiva. L'imprenditore, volto noto della movida milanese, è attualmente indagato per autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sebbene non sia più ristretto nella propria abitazione, non potrà comunque lasciare la città: a suo carico resta l'obbligo di dimora nel comune di Milano. La vicenda giudiziaria, che ha coinvolto anche l'ex compagna Stefania Nobile, ha messo sotto i riflettori uno dei locali più discussi degli ultimi anni, già oggetto di provvedimenti amministrativi per motivi di ordine pubblico.