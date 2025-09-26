Davide Lacerenza torna libero: il giudice revoca i domiciliari per il titolare della Gintoneria

Dopo oltre sei mesi ai domiciliari, l'imprenditore milanese ottiene la revoca. L'annuncio fatto da Giuseppe Cruciani su Instagram. Permane l'obbligo di dimora a Milano, mentre restano gravi le accuse
Davide Lacerenza è tornato in libertà. Il titolare della nota "Gintoneria" di Milano ha lasciato gli arresti domiciliari dopo oltre sei mesi di detenzione, a seguito della decisione del giudice del tribunale meneghino che ha revocato la misura cautelare nel tardo pomeriggio del 25 settembre. A rendere pubblica la notizia è stato Giuseppe Cruciani, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato la fine della misura restrittiva. L'imprenditore, volto noto della movida milanese, è attualmente indagato per autoriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sebbene non sia più ristretto nella propria abitazione, non potrà comunque lasciare la città: a suo carico resta l'obbligo di dimora nel comune di Milano. La vicenda giudiziaria, che ha coinvolto anche l'ex compagna Stefania Nobile, ha messo sotto i riflettori uno dei locali più discussi degli ultimi anni, già oggetto di provvedimenti amministrativi per motivi di ordine pubblico.
Imprenditore e volto noto della nightlife milanese, Davide Lacerenza è salito alla ribalta come gestore de "La Gintoneria di Davide", un locale di tendenza situato in via Napo Torriani, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Il 4 marzo scorso è stato arrestato insieme alla sua ex compagna Stefania Nobile. Le autorità lo hanno accusato di aver gestito un sistema complesso che, secondo la Procura, avrebbe incluso prostituzione, traffico di droga e movimentazione illecita di denaro.
Secondo quanto emerso dalle indagini, Lacerenza sarebbe stato al centro di una rete di frequentatori del locale disposti a spendere cifre considerevoli - in alcuni casi superiori al milione di euro in tre anni - per servizi che andavano ben oltre l'intrattenimento. Le accuse mosse nei suoi confronti hanno portato all'immediata applicazione della misura cautelare dei domiciliari, poi protrattasi per oltre sei mesi.
L'inchiesta, condotta dalla procura di Milano, ipotizza che Lacerenza abbia utilizzato i proventi di attività illecite per finanziare il proprio stile di vita e per alimentare il giro d'affari del suo locale. Tra le accuse principali figurano l'autoriciclaggio - ovvero l'utilizzo di capitali derivanti da attività illecite -, lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Dagli atti emergono particolari inquietanti: clienti del locale avrebbero ricevuto a domicilio bottiglie di pregio, cocaina e escort, in pacchetti personalizzati e con pagamenti tracciati. Anche durante i domiciliari, alcuni bonifici indirizzati a Lacerenza avrebbero destato l'attenzione degli inquirenti. La documentazione raccolta include testimonianze, intercettazioni e riscontri bancari.
Nel pomeriggio del 25 settembre, intorno alle 17:30, il giudice ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari, accogliendo – almeno parzialmente – le istanze della difesa. La decisione è stata motivata da una nuova valutazione del quadro cautelare, che ha incluso anche lo stato di salute dell'imprenditore. Durante la detenzione domiciliare, Lacerenza era stato infatti colpito da un sospetto ictus nella notte del 1° aprile, episodio che aveva richiesto un ricovero ospedaliero.
Nonostante il venir meno della detenzione domiciliare, il giudice ha mantenuto una restrizione importante: Lacerenza non potrà uscire dai confini del Comune di Milano. Tale obbligo è finalizzato a garantire il controllo sul soggetto in attesa delle prossime fasi del procedimento penale.
La difesa dell'imprenditore ha da subito contestato l'applicazione della misura cautelare, definendola sproporzionata rispetto al quadro indiziario. La revoca dei domiciliari rappresenta quindi un parziale successo, anche se la permanenza dell'obbligo di dimora indica che l'autorità giudiziaria ritiene ancora sussistenti alcune esigenze cautelari. Nei prossimi giorni, gli avvocati di Lacerenza potrebbero presentare ulteriori istanze per l'alleggerimento delle misure restrittive, in vista della prosecuzione del procedimento penale. Resta comunque aperta la possibilità di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura.
Parallelamente all'indagine giudiziaria, la Gintoneria è stata oggetto di un provvedimento amministrativo da parte della Questura di Milano. Il 21 marzo scorso, il questore Bruno Megale ha disposto la revoca della licenza del locale, definendolo una "situazione obiettivamente pericolosa e intollerabile per l'ordine pubblico".
Non era la prima volta che la Gintoneria finiva sotto osservazione: già in passato, la struttura era stata oggetto di due sospensioni temporanee ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). La revoca definitiva ha sancito la chiusura dell'attività, almeno per il momento.
