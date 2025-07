"Champagne come risarcimento", Davide Lacerenza e Stefania Nobile verso il patteggiamento

Stefania Nobile, invece, che nel 2013 finì di scontare la pena per associazione per delinquere e truffa per lo storico caso delle televendite, con la pena di 3 anni potrà accedere anche ai lavori di pubblica utilità. Alla figlia di Wanna Marchi, a fine giugno, erano stati revocati i domiciliari dopo poco più di tre mesi su decisione della gip Alessandra Di Fazio e in accoglimento dell'istanza dell'avvocato Cataliotti. Nobile non è accusata di spaccio di cocaina, reato contestato, invece, a Lacerenza assieme allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione.