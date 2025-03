Inchiesta su Stefania Nobile e Davide Lacerenza: trovato (e bloccato) conto in Lituania | Pm a caccia del tesoretto della gintoneria

Per i clienti speciali, come ereditieri, imprenditori romagnoli o trentini, youtuber, giornalisti di gossip, influencer, e qualche rappresentante di seconda fila delle forze dell'ordine, come emerso dalle indagini, c'era un privé con la moquette rosa e un soppalco per il sesso a pagamento. Per loro, come per quelli che optavano per il servizio di delivery a casa, c'era il pacchetto fatto di bottiglie di pregio, cocaina ed escort. Nelle intercettazioni compiute durante l'indagine viene anche fuori il linguaggio volgare e in codice usato da Lacerenza per parlare delle droghe e delle escort.