Stefania Nobile, i locali con Davide Lacerenza dopo le televendite in tv

Con gli arresti ai domiciliari per un giro di droga e prostitute, si apre un nuovo fronte giudiziario per Stefania Nobile, 60 anni, che dai tempi delle televendite con la madre Wanna Marchi è diventata imprenditrice nel settore della ristorazione e dei locali notturni. La donna nell'ottobre del 2013, infatti, aveva finito di scontare una pena per associazione per delinquere e truffa per lo storico caso delle televendite, dopo essere finita in carcere nel 2001, assieme alla madre, in seguito a una condanna, definitiva nel 2009, di oltre 9 anni.