Inchiesta su Stefania Nobile e Davide Lacerenza, il gip di Milano conferma il sequestro della gintoneria e del privé

Nell'indagine è stato anche emesso dalla pm un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per una cifra di 900mila euro, il presunto provento di autoriciclaggio, una delle accuse ipotizzate a vario titolo con il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di stupefacenti (per questo reato non risponde Stefania Nobile). Anche su questo sequestro, come su quello delle bottiglie di pregio trovate nel locale, dovrà pronunciarsi la giudice.