Politica
"terreno comune"

Accordo Pd-FdI su violenza sessuale, Schlein posta foto con Meloni

13 Nov 2025 - 14:53
© Instagram

"Senza consenso è sempre violenza. Solo sì è sì! In commissione Giustizia alla Camera abbiamo approvato all'unanimità una norma importantissima che per la prima volta introduce il principio del libero consenso: finalmente si chiarisce che solo sì è sì, finalmente si chiarisce che ogni atto sessuale senza il consenso è stupro". Lo scrive sui social la segretaria del Pd, Elly Schlein, postando la foto di lei e il premier Giorgia Meloni che si stringono la mano sorridendosi. "Una svolta culturale fondamentale nel contrasto alla violenza di genere. È un passo avanti richiesto anche dalla convenzione di Istanbul e abbiamo dimostrato che su questo tema fondamentale si può andare trovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione per far fare passi in avanti al Paese", sottolinea.

