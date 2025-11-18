Padova, studentessa riconosce il molestatore sul bus: denunciato un 22enne

La polizia ha identificato e denunciato un 22enne dopo la segnalazione di una studentessa che, sabato mattina a Padova, lo ha riconosciuto come l’autore di un episodio di molestia sessuale avvenuto il giorno precedente su un autobus urbano. La giovane, salita su un mezzo di linea mentre percorreva corso Milano, ha chiesto l’intervento del 113 non appena ha visto il ragazzo già incontrato nel tragitto precedente. Gli agenti della Sezione volanti sono intervenuti fermando il giovane, un cittadino pachistano richiedente asilo, per ricostruire la dinamica dei fatti riportati dalla minorenne.