Stupri Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello

I fatti risalgono al 2023, le vittime avevano 10 e 12 anni. I due imputati, oggi ventenni, erano stati giudicati in primo grado con rito abbreviato
© Carabinieri
La Corte d'Appello di Napoli ha condannato i due maggiorenni accusati degli stupri avvenuti nel 2023 a Caivano ai danni di due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni. I giudici hanno confermato la condanna inflitta in primo grado a Pasquale Mosca (13 anni e quattro mesi di reclusione) e ha parzialmente riformato quella per Giuseppe Varriale, riducendola a otto anni e otto mesi.
Oggi Mosca e Varriale hanno rispettivamente 21 e 20 anni. In primo grado, al termine del processo celebrato con rito abbreviato presso il Tribunale di Napoli Nord, erano stati condannati a pene di 13 anni e quattro mesi e 12 anni e cinque mesi di reclusione.