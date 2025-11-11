Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ABUSI SULLE CUGINETTE

Stupri Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello

I fatti risalgono al 2023, le vittime avevano 10 e 12 anni. I due imputati, oggi ventenni, erano stati giudicati in primo grado con rito abbreviato

11 Nov 2025 - 16:27
© Carabinieri

© Carabinieri

La Corte d'Appello di Napoli ha condannato i due maggiorenni accusati degli stupri avvenuti nel 2023 a Caivano ai danni di due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni. I giudici hanno confermato la condanna inflitta in primo grado a Pasquale Mosca (13 anni e quattro mesi di reclusione) e ha parzialmente riformato quella per Giuseppe Varriale, riducendola a otto anni e otto mesi.

Leggi anche

Caivano, un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello | Meloni: "Gesto vile" | Mattarella: "Grave intimidazione"

Sgomberi a Caivano, liberate 36 case occupate abusivamente | Meloni: "Inizia la fase 2 della riqualificazione"

Oggi Mosca e Varriale hanno rispettivamente 21 e 20 anni. In primo grado, al termine del processo celebrato con rito abbreviato presso il Tribunale di Napoli Nord, erano stati condannati a pene di 13 anni e quattro mesi e 12 anni e cinque mesi di reclusione.

Ti potrebbe interessare

caivano
napoli

Sullo stesso tema