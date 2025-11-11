Stupri Caivano, due maggiorenni condannati anche in Appello

La Corte d'Appello di Napoli ha condannato i due maggiorenni accusati degli stupri avvenuti nel 2023 a Caivano ai danni di due cuginette che all'epoca dei fatti avevano 10 e 12 anni. I giudici hanno confermato la condanna inflitta in primo grado a Pasquale Mosca (13 anni e quattro mesi di reclusione) e ha parzialmente riformato quella per Giuseppe Varriale, riducendola a otto anni e otto mesi.