Caivano (Napoli), due ragazzine violentate dal branco al Parco Verde

Al Parco Verde di Caivano , in provincia di Napoli, due cuginette di 13 anni sono state violentate da un gruppo di adolescenti in un capannone.

La conferma della violenza, secondo quanto ricostruisce il quotidiano Il Mattino, sarebbe avvenuta anche dalle visite mediche in due ospedali cittadini. Al momento si sa che l'unico maggiorenne del gruppo sarebbe già stato individuato e fermato. Nel frattempo per le due ragazze è stato deciso l'allontanamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una casa famiglia.

Nelle ultime settimane le indagini sono proseguite nel più stretto riserbo, ma secondo quanto trapela si sta procedendo all'analisi di alcuni telefoni cellulari per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le due ragazze sarebbero state condotte in un capannone abbandonato della zona con l'inganno.