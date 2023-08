Stupro di Palermo, gli indagati chiedono di lasciare il carcere: "Ricevute minacce"

Perché potrebbero essere trasferiti

I sei indagati, in carcere per avere stuprato una ragazza di diciannove anni la notte del 7 luglio scorso, appena arrivati nel penitenziario sarebbero diventati oggetto di minacce. Alcuni tra i loro legali domani andranno a fargli visita per verificare le loro dichiarazioni in proposito. La richiesta da parte degli agenti potrebbe essere stata presentata anche perché nel carcere palermitano non ci sono tante sezioni protette e gli arrestati sono sei e non si riesce sempre a garantire il divieto di incontro imposto dall'autorità giudiziaria. E' probabile che per questo motivo alcuni degli arrestati saranno spostati in altre carceri in Sicilia.