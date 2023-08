Stupro di Palermo, uno dei 7 ragazzi in lacrime: "Mi sono rovinato la vita" | Un altro: "Ho sbagliato a non andarmene"

"Sono addolorato per ciò che è successo, chiedo scusa alla ragazza e alla sua famiglia.

Sono tornato indietro insieme al ragazzo di 17 anni per aiutarla". Lo ha detto in lacrime davanti al gip uno dei sette ragazzi indagati per lo stupro al Foro italico di Palermo. Un altro dei giovani ha confermato di essere stato presente, ma ha detto: "Ho solo guardato". Il terzo ha detto: "Ho sbagliato a non andarmene".