Stupro di Palermo, Garante privacy: "Non condividere i video della violenza"

Tutelare la dignità della vittima

Il Garante privacy ha spiegato che la diffusione di dati idonei a identificare la 19enne vittima dello stupro, anche indirettamente, è in contrasto con le esigenze di tutela della dignità della ragazza. Ha, quindi ricordato che la diffusione e condivisione del video e dei suoi dati costituiscono una violazione della normativa sulla privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio. Non si tratta solo di multe: si potrebbe incorrere anche nei risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali, come previsto dall'articolo 734 bis del codice penale.