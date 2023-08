Stupro di Palermo, i vip rispondono alla violenza con la campagna social #iononsonocarne

Iniziativa lanciata sulla pagina Instagram di Fab! insieme al giornalista Luca Dini con un chiaro riferimento a una delle frasi pronunciate dal gruppo accusato di aver stuprato una 19enne, "La carne è carne". "Ci ribelliamo a chi riduce la preda a un pezzo di carne da stuprare e il predatore a un altro pezzo di carne schiavo dei suoi istinti. Donne e uomini non sono carne , #iononsonocarne. Facciamo sentire la nostra voce. Noi non siamo carne" è l'obiettivo della campagna.

Obiettivo condiviso da tanti vip: da Caterina Balivo ad Alessandro Preziosi, da Elisabetta Gregoraci ad Adriana Volpe e Maria Grazia Cucinotta. Un modo per prendere posizione sull'argomento ed esprimere solidarietà alla vittima. Ma anche per ribadire il proprio no alla violenza sulle donne.