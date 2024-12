Caivano (Napoli), la vita di lusso degli abusivi

La donna ostenta cene e viaggi di lusso. Non solo: appena pocchi giorni fa, per il suo 40esimo compleanno, "Rita Bellezza" ha organizzato una festa in grande stile con ingresso trionfale, abito scintillante e bottiglie per decine di invitati. Molto attiva sui social, la donna registra i suoi video proprio dalla casa da cui è stata sfrattata: sei stanze arredate in stile "Gomorra", porte intarsiate, divano stile "Impero". Proprio il giorno dello sfratto, Rita aveva pubblicato un video in cui si vedeva la sua abitazione prima di oscurare le sue pagine social. Nel filmato si vede ancor di più lo sfarzo dell'alloggio con tv maxi schermo incastonato in una cornice d'oro, mobili in marmo e pareti damascate e vasca idromassaggio angolare.