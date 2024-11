Sgomberi a Caivano, liberate 36 case occupate abusivamente | Meloni: "Inizia la fase 2 della riqualificazione"

"E' un'operazione di legalità", ha commentato il prefetto di Napoli, Michele di Bari. I 36 sgomberi riguardano "esclusivamente nuclei familiari assolutamente privi dei requisiti previsti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, sia per motivi economici, sia per avere condanne penali per delitti per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni. Tutti i restanti nuclei familiari rientrano nel Programma Speciale per la riqualificazione del Parco Verde", ha spiegato in una nota la Prefettura di Napoli. "Il programma prevede la messa in sicurezza di tutti i 750 immobili facenti parte del 'Parco Verde' che saranno riqualificati dal Commissario Straordinario per il territorio del Comune di Caivano".