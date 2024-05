Meloni: "A Caivano lo Stato e le istituzioni hanno fatto la differenza"

A Caivano c'è stata la riapertura del centro sportivo ex Delphinia, da oggi intitolato a Pino Daniele. "Quando è accaduto questo orrore - ha ricordato Meloni - padre Maurizio Patriciello mi ha scritto. Lo conoscevo per le sue gesta, mi ha detto 'vieni qui a vedere i dannati del Parco Verde di Caivano'. Io ho deciso di fare esattamente questo, sono venuta qu al Parco Verde", ha spiegato il premier.

"Far vincere lo Stato sulla criminalità"

"Non ci siamo limitati alla condanna doverosa e alla solidarietà ma abbiamo detto cosa le istituzioni avrebbero fatto per evitare che accadesse di nuovo. Abbiamo fatto una scommessa impegnativa, che le istituzioni in passato avevano preferito non fare perché era rischioso", ha aggiunto la Meloni. "Faremo vincere lo Stato sulla criminalità organizzata, sul degrado, sull'abbandono e la rassegnazione. Certo che è un imperativo gravoso, ma è quello che gli italiani si aspettano da noi ed è quello che faremo", ha raccontato.