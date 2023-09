Caivano, don Patriciello: "Dopo anni i topi si sentono stanati, serve un esercito di insegnanti ma anche di pistole"

Per il parroco anti-criminalità del Parco Verde, "gli uomini col mitra torneranno. Siamo sfiniti, ma l'emergenza Caivano non si risolve in un giorno"

"Stanotte è accaduto qualcosa di orribile, ma non ci arrendiamo e non abbiamo paura", afferma ancora don Patriciello. "Ci sono qui tanti poliziotti e carabinieri, e ci siamo anche noi".

"Se guerra deve essere..." Mentre "quella gente sparava all'impazzata, ci volevano le forze dell'ordine", prosegue il parroco. "Ci volevano i carabinieri, ci voleva la polizia. Se ci manderanno ancora altri carabinieri e altra polizia, ci faranno una grande cortesia. Se guerra deve essere... Questi signori arrivano con i kalasnikov e noi cosa gli mandiamo, gli insegnati di scuola elementare?".

"Siamo sfiniti, gli uomini col mitra torneranno" "Siamo stanchi, sfiniti", dichiara ancora don Patriciello in una preghiera recitata su Facebook. "Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza. Resta con noi, Signore. Resta con noi. Gli uomini con il mitra sono scappati, ma ritorneranno. È certo, nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore. Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine. Stamattina si ricomincia".

"L'emergenza Caivano non si risolve in un giorno" Secondo il parroco campano, il problema di Caivano "non si risolve in un giorno. Il presidente De Luca ha ricordato giustamente che per anni lo Stato ha dimenticato Caivano, ed è chiaro che anni e anni di omissioni non si cancellano con un colpo di spugna". Don Patriciello non ritiene tuttavia che gli spari all'impazzata dimostrino un insufficiente impegno delle forze dell'ordine. Rispondendo ai giornalisti, il sacerdote invita a "mettere al bando le polemiche inutili e strumentali", a favore di un impegno unitario e bipartisan.

"Serve lo sforzo di tutti, non possiamo essere complici" "Prima di invitare il presidente del consiglio Meloni, avevo incontrato i premier Renzi e Conte, i colori politici non mi interessano, chi si attacca a queste cose non rende un buon servizio al Parco Verde", aggiunge il sacerdote. "Per me prete è più facile stare al di sopra delle parti, ma serve uno sforzo unitario da parte di tutti; altrimenti, pur senza volerlo, agendo e scrivendo in un certo modo possiamo renderci complici di qualcosa di doloroso. L'unico modo per tutelare i nostri bambini è lavorare tutti quanti insieme".