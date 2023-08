Stupri Caivano, Meloni si recherà al Parco Verde: "Pronti a bonificare l'area, nessuna zona franca per il crimine"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni intende recarsi Caivano (Napoli), accogliendo l'invito di don Maurizio Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette al Parco Verde.

Lo ha affermato il premier nel corso del Consiglio dei ministri, precisando che il governo "punta a bonificare l'area. Per la criminalità non esistono zone franche". Don Patriciello ha quindi detto di essere "grato alla Meloni. Ha mostrato sensibilità. Da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti e di non arrenderci".