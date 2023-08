Stupro di Caivano, le immagini del Parco Verde dove sono state abusate le due cuginette

Un centro sportivo abbandonato a pochi passi dal Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, è stato il teatro in cui è avvenuto lo stupro delle due cuginette di undici e dodici anni. Le due bambine sarebbero state abusate più volte da un branco di un branco di adolescenti tra i quattordici e i diciannove anni: le due bambine sarebbero state adescate fuori casa e portate tra i muri fatiscenti dei capannoni mostrati dalle telecamere di "Morning News". Il fratello di una delle giovani vittime ha denunciato gli episodi di violenze.

Nel frattempo per le due ragazze è stato deciso l'allontanamento dal Parco Verde e ora vivrebbero in una casa famiglia: i pm, infatti, ritengono che le famiglie delle vittime non sarebbero state in grado di tutelare le minori abbandonandole al degrado della zona in cui, tra l'altro, c'è una delle più grandi piazze di spaccio della provincia di Napoli. Inoltre, la decisione dell'allontanamento è stata presa per evitare possibili ritorsioni da parte degli aggressori: molti di loro, infatti, appartengono alle famiglie di camorristi e trafficanti dell'Istuto Autonomo delle Case Popolari di Caivano, ritenuto il quartiere Bronx della città.