Stupro di Caivano, quando "Striscia la notizia" denunciava il degrado del luogo della violenza

Il luogo della violenza

Invitato dal parroco don Maurizio Patriciello, Luca Abete ha portato le telecamere del tg satirico nel luogo della violenza. "Questo scempio è sotto gli occhi di tutti. Aiutateci" chiedeva allora il prete noto per le sue posizioni anti-camorra. Il luogo è uno scenario con tratti ben visibili di abbandono. La violenza della due bambine è avvenuta in centro sportivo abbandonato vicino al Parco Verde. Un luogo che "apparteneva ai miei bambini" dice don Maurizio, ma nel quale da anni nessuna osa entrare. "Bisogna indignarsi, e per indignarsi bisogna conoscere la realtà" spiegava il religioso che aveva deciso di mostrare questa realtà nella speranza di farlo rinascere. Invece, Caivano torna a far parlare di sé ma per uno dei peggiori fatti di cronaca degli ultimi giorni.