Cronaca
La minaccia al prete del parco verde

Caivano, un proiettile consegnato in chiesa a don Maurizio Patriciello

28 Set 2025 - 13:20
© Ansa

© Ansa

Un proiettile è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all'interno del Parco Verde a Caivano. La denuncia arriva da Pina Castiello, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, che spiega: "È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza durante la messa. Un esponente della criminalità locale confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente".

don maurizio patriciello
caivano
parco verde

