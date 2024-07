Caivano, stupro cuginette: maggiorenni condannati a 13 e 12 anni

I genitori della piccola, ha continuato l'avvocato Niola, "hanno sempre mantenuto un atteggiamento riservato e soprattutto si sono messi da parte proprio per evitare la mediaticità e consentire alla magistratura di lavorare serenamente. Sono contenti perché hanno raggiunto un primo tassello". Si attende ora la sentenza del processo dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli che vede imputati altri tre giovani. "Ricordiamoci che in quella sede non ci sono né vincitori né vinti perché parliamo di minorenni - ha sottolineato la legale - c'è un vuoto, qualcosa che dev'essere colmato con l'attività sinergica da parte delle istituzioni, delle associazioni, della società, per far sì che fatti cosi gravi non verifichino più, soprattutto con il coinvolgimento di minorenni".