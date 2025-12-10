"Le Iene", Beatrice Luzzi: "Sta a noi capire che certe storie non le salvi, le interrompi"

"Intimidazioni, violenze, continue giustificazioni inutili perché la paranoia è paranoia. E poi lui offende, picchia e urla no, non lo farò più - continua Beatrice Luzzi - Sta a noi capire che certe storie non le salvi, le interrompi. E non perché noi siamo più dure ma perché poi siamo quelle che vengono barbaramente uccise. E attenzione, la rivoluzione non fallirà se gli uomini non l'accetteranno ma fallirà se ci saranno sempre donne pronte a giustificarli. È fatto così poverino, soffre, ama troppo…" conclude l'attrice.