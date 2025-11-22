Bianca Atzei sulla fine della relazione con Stefano Corti: "Fatto l’impossibile per cercare di riparare le cose, ma non ci siamo riusciti"

La cantante parla a "Verissimo" dell’addio all’inviato de "Le Iene"
© Da video
Bianca Atzei, ospite a "Verissimo", affronta con sincerità la fine della relazione con Stefano Corti, partendo da una consapevolezza maturata nel tempo: "Abbiamo fatto l’impossibile per cercare di riparare le cose, ma non ci siamo riusciti".
Con lucidità e affetto ripercorre una storia importante, segnata da momenti profondi e dal dono più prezioso, il figlio Noa Alexander, nato nel 2023.
"È stata una bellissima storia d’amore, meravigliosa", racconta la cantante, spiegando come con il tempo quella complicità iniziale si sia trasformata. "Quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse. È un amore che cambia, che si trasforma e rimane il bene".
Nessuna frattura netta, nessun evento scatenante: solo un equilibrio che, lentamente, si è indebolito. "A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo", spiega.
Oggi tra i due resta un legame fatto di rispetto e responsabilità, costruito attorno alla genitorialità condivisa: "Ci vogliamo tantissimo bene, abbiamo rispetto l'uno per l'altra. Mio figlio deve avere una mamma sorridente, felice". La serenità, ora, è la priorità, soprattutto per garantire a Noa stabilità e protezione.