Bianca Atzei ha rotto con Stefano Corti? “È un periodo intenso”

Fotogallery - Bianca Atzei e Stefano Corti, guarda le foto del battesimo di Noa
© Tgcom24
© Tgcom24
Pare che la loro storia sia finita da tempo a causa di un tradimento, lei non lo dice apertamente ma le sue parole suonano come una conferma
L'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti è giunto al capolinea? Lei non conferma le voci che circolano da un po', però rispondendo alle domande dei follower ammette: "E' un periodo intenso". E poi, parlando del figlio Noah, aggiunge: "È la mia forza e io la sua. Tutto trova senso con lui. È la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte". Non nomina mai il compagno, che si dice l'avrebbe tradita.
"I Pesci sono incredibilmente perspicaci" aveva scritto tempo fa Bianca Atzei su Instagram, riferendosi al proprio segno zodiacale. "Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente. Ed è praticamente impossibile nascondere qualcosa ai pesci perché catturano tutto nell’aria. Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà" aveva aggiunto. Il destinatario del messaggio, si è pensato in quel momento, era probabilmente Stefano Corti che si dice l'abbia tradita. Le frasi pubblicate in questi giorni quindi sembrano confermare una volta di più, sebbene non apertamente, il fatto che la loro relazione sia arrivata al capolinea.
Secondo le indiscrezioni, Stefano Corti avrebbe tradito Bianca Atzei con una ragazza conosciuta sul lavoro. Non si hanno ulteriori dettagli sulla vicenda e anche la (ex?) coppia non si è mai esposta sull'argomento in maniera diretta. Tuttavia i segnali sono evidenti: niente più foto insieme, like spariti e silenzio reciproco sui social, dove fino a poco tempo fa non mancavano dediche e battute affettuose. Un silenzio che, unito ai messaggi criptici della cantante, alimenta l’ipotesi che tra i due sia calato davvero il sipario.
La storia d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti, iniziata nel 2019, era sembrata fin da subito solida e piena di complicità. Dopo un doloroso aborto nel 2021, la coppia aveva affrontato insieme il dolore, trovando nuova forza nel loro legame. Nel gennaio 2023 è arrivato il piccolo Noah, il loro primo figlio, che Bianca ha più volte definito “un miracolo” e “la luce dopo la tempesta”. Sui social i due avevano condiviso momenti teneri e familiari, mostrando una quotidianità fatta di affetto e ironia. Oggi, però, quel legame che sembrava indissolubile sembra attraversare una crisi profonda, e le parole dell’artista lasciano intendere che qualcosa, forse, si è davvero spezzato.
© Tgcom24
© Tgcom24