Bianca Atzei ha rotto con Stefano Corti? “È un periodo intenso”

"I Pesci sono incredibilmente perspicaci" aveva scritto tempo fa Bianca Atzei su Instagram, riferendosi al proprio segno zodiacale. "Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente. Ed è praticamente impossibile nascondere qualcosa ai pesci perché catturano tutto nell’aria. Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà" aveva aggiunto. Il destinatario del messaggio, si è pensato in quel momento, era probabilmente Stefano Corti che si dice l'abbia tradita. Le frasi pubblicate in questi giorni quindi sembrano confermare una volta di più, sebbene non apertamente, il fatto che la loro relazione sia arrivata al capolinea.