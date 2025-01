Bianca Atzei: "Mi hanno spaccato il vetro dell’auto, ho paura a girare per Milano"

"In un mese è la seconda volta che mi spaccano il vetro della macchina. In pieno centro" scrive Bianca Atzei sui social postando la foto dell'auto vandalizzata. "La bella notizia è che c'è una bella telecamera proprio davanti alla mia macchina. Non vedo l'ora di conoscere il tuo faccino", prosegue la cantante. I danni alla vettura però sono solo l'ultima goccia. "Ovviamente da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco da sola, se non con il mio compagno… e dalle 18 in poi uscire con mio figlio (Noa Alexander, 2 anni, ndr) mi preoccupa. Come mi preoccupa il suo futuro", scrive.