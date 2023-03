Bianca Atzei mostra le cicatrici del cesareo, attaccata dagli hater

Posa in lingerie allo specchio per mostrare i segni lasciati dal parto ma c'è chi la accusa di esibizionismo

Bianca Atzei in slip e reggiseno è bellissima nelle sue pose social, mentre davanti allo specchio sfoggia il suo corpo post-partum. La cicatrice del cesareo si vede e lei ne va fiera: "Hai lasciato sul mio corpo il segno più bello della mia vita", scrive. Noa Alexander è stato un figlio tanto desiderato e l'averlo finalmente tra le braccia per lei è una gioia immensa. "Se non ti copri chiedo il mantenimento" scherza Stefano Corti, evidentemente orgoglioso della sua compagna.

Gli attacchi degli hater "Sembra che ha partorito solo lei", "Tutto questo per far vedere che sei in forma" scrivono gli hater a commento del post di Bianca Atzei. "Forse dovresti leggere meglio. Questo è un segno di incoraggiamento per tante mamme che non si vedono bene", specifica la cantante.

